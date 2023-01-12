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НовостиОбщество12 января 2023 6:54

В Кирове возобновили детские развлекательные программы на свежем воздухе

Мероприятия переносили из-за резкого похолодания
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Кировчан приглашают на интерактивную программу «Новогодняя встреча» в парке Гагарина. Фото: киров.рф

Кировчан приглашают на интерактивную программу «Новогодняя встреча» в парке Гагарина. Фото: киров.рф

В Кирове возобновили проведение детских развлекательных программ на свежем воздухе. Так, горожан приглашают на интерактивную программу «Новогодняя встреча».

Всех желающих будут ждать на катке в парке имени Гагарина 14 января в 12.00. Участникам предложат вспомнить любимые новогодние песни и фильмы, повторить танцевальные движения и посоревноваться в скорости.

В управлении культуры напомнили, что события на городских площадках переносили из-за резкого похолодания. Так, мероприятия планировали провести на зимних каникулах 6 и 8 января в Кочуровском парке, парке имени Гагарина, на стадионе в микрорайоне Коминтерновский и парке ЛПК Нововятского района.

Напомним, что в конце рабочей недели синоптики прогнозируют в Кирове потепление. В пятницу, 13 января, столбик термометра окажется на отметке -9.