Прогноз погоды с 9 по 13 января в Кирове: морозы до -34 в начале недели и потепление в конце

В начале недели кировчан ждут сильные морозы. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Неделька будет очень холодной! Но лишь наполовину. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 9 по 13 января.

Понедельник, 9 января

Кутайтесь как можно теплее: на утро синоптики прогнозируют до -34 градусов. В дальнейшем ситуация если и исправится, то не слишком ощутимо - на пару-тройку градусов. День будет солнечным, осадков не ожидается. Ветра также не будет: порывы составят максимум 2 м/с. Атмосферное давление в течение дня поднимется с 761 до 766 мм ртутного столба.

Вторник, 10 января

Все еще очень холодно: термометры покажут -31 градус утром и -28 днем. Погода вновь будет солнечной, без осадков. Ветер не слишком усилится: порывы составят до 4 м/с. Атмосферное давление повысится до 771 мм ртутного столба.

Среда, 11 января

Морозы медленно пойдут на спад: с утра температура воздуха достигнет -22 градусов, а днем потеплеет до -19. День будет облачным, без осадков. Разыграется ветер: возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление резко начнет понижаться и упадет в течение дня с 767 до 759 мм ртутного столба.

Четверг, 12 января

Начнет ощутимо теплеть: термометры покажут отметку в -12 градусов днем. К ночи же температура воздуха поднимется до -9. В течение всего дня ожидается легкий снег. Ветер не успокоится: порывы также составят до 14 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и к ночи достигнет 754 мм ртутного столба.

Пятница, 13 января

В последний день рабочей недели температура воздуха установится на отметке в -9 градусов. Погода будет пасмурной, но без осадков. Ветер по-прежнему останется сильным, синоптики прогнозируют порывы до 13 м/с. Атмосферное давление в течение дня понизится с 755 до 752 мм ртутного столба.