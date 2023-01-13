Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 января 2023 15:05

В Оричах пенсионерка погибла, переходя железнодорожные пути

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Оричах поезд насмерть сбил пенсионерку. Подробности сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По версии ведомства, трагедия произошла 10 января. На 915 км ПК 4 станции Оричи поезд сбил 71-летнюю женщину, переходившую через железнодорожные пути. К сожалению, пострадавшая скончалась от полученных травм.

- В действиях ответственных лиц допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта усматривают признаки преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент ведется расследование, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Все обстоятельства устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы также сообщали о смертельном ДТП с поездом, в результате которого погибла женщина.