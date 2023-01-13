Роспотребнадзор взял пробы воздуха в чепецкой школе №5, где девять учеников отравились парами краски

Специалисты взяли пробы воздуха в помещениях школы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кирово-чепецкой школе №5, где учеников эвакуировали из-за едкого запаха краски, побывали специалисты областного управления Роспотребнадзора. Ведомство отчиталось о результатах проверки.

Как рассказали в Кировской областной пожарно-спасательной службе, девять школьников отравились парами краски. К счастью, их состояние оказалось удовлетворительным - госпитализация им не потребовалась.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха в помещениях школы. По результатам превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не выявили. Анализ документов на лакокрасочные изделия не показал несоответствия требованиям.

- Необходимый перечень профилактических мероприятий доведен до администрации образовательного учреждения, - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы сообщали, что директору школы внесли представление после этого инцидента.