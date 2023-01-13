Директору кирово-чепецкой школы №5 внесли представление

Запах краски взялся не из ниоткуда. Фото: прокуратура Кировской области

Директору школы №5 в Кирово-Чепецке внесли представление. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет об инциденте с эвакуацией детей из-за едкого запаха краски в школе. Об этом в соцсетях написали встревоженные родители. Ведомство провело проверку в учебном заведении, где факты, описанные чепчанами, подтвердились.

- Вскрыты нарушения Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», других нормативов и государственных стандартов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В результате директору внесли представление, дабы исключить повторное нарушение законов и привлечь допустивших их лиц к ответственности.