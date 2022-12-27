Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 декабря 2022 9:06

Школу № 5 в Кирово-Чепецке эвакуировали из-за едкого запаха краски

По данным очевидцев, четверых учеников пришлось госпитализировать
Анастасия Николаенко
Учеников пришлось срочно выводить на улицу, чтобы они не отравились.

Учеников пришлось срочно выводить на улицу, чтобы они не отравились.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе № 5 города Кирово-Чепецка остановлен учебный процесс. Как рассказали в местной администрации, причиной стал сильный запах краски, который распространился по всему учреждению.

Об инциденте стало известно еще вчера, когда обеспокоенные родители написали о происшествии в соцсетях. По их словам, руководство школы поручило покрасить спортзал, не взирая на то, что в классах в тот момент шли уроки. В итоге едкий запах проник во все кабинеты.

- Детей стало тошнить прямо в школе, четверо детей были госпитализированы на скорой с отравлением, - обращаются чепчане к руководству школы в соцсетях. -А запах от одежды стоит на всю квартиру! Для Вас дети перестали быть людьми?

Сейчас из-за нарушений норм СанПиН занятия в школе остановлены. Старшие классы перевели на дистанционное обучение. Младшие классы тоже отправили по домам.

По факту происшествия начата служебная проверка.

Напомним, что вчера в Кирове из-за подозрительного предмета эвакуировали школу № 60.