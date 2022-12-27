Школу № 5 в Кирово-Чепецке эвакуировали из-за едкого запаха краски

Учеников пришлось срочно выводить на улицу, чтобы они не отравились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе № 5 города Кирово-Чепецка остановлен учебный процесс. Как рассказали в местной администрации, причиной стал сильный запах краски, который распространился по всему учреждению.

Об инциденте стало известно еще вчера, когда обеспокоенные родители написали о происшествии в соцсетях. По их словам, руководство школы поручило покрасить спортзал, не взирая на то, что в классах в тот момент шли уроки. В итоге едкий запах проник во все кабинеты.

- Детей стало тошнить прямо в школе, четверо детей были госпитализированы на скорой с отравлением, - обращаются чепчане к руководству школы в соцсетях. -А запах от одежды стоит на всю квартиру! Для Вас дети перестали быть людьми?

Сейчас из-за нарушений норм СанПиН занятия в школе остановлены. Старшие классы перевели на дистанционное обучение. Младшие классы тоже отправили по домам.

По факту происшествия начата служебная проверка.

Напомним, что вчера в Кирове из-за подозрительного предмета эвакуировали школу № 60.