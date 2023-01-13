Иномарку отбросило на пожарный автомобиль: в Кирове произошло ДТП с пострадавшим

На улице Московской столкнулись автомобили «Джили» и «Мицубиси»

В четверг, 12 января, в Кирове произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в поселке Садаковский столкнулись «Джили» и «Мицубиси». Автомобили двигались в попутном направлении.

Авария случилась на улице Московской у дома №29а в 20.40 минут. По предварительной информации, от удара «Мицубиси» отбросило на пожарный автомобиль.

В результате водитель «Мицубиси» получил травмы. Сейчас по факту аварии проводится проверка. Напомним, что в Кирове в тройном ДТП на Производственной пострадала 29-летняя девушка.