В Кирове в тройном ДТП на Производственной пострадала 29-летняя девушка

Очевидно, после столкновения иномарка влетела в столб. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в тройном ДТП пострадала 29-летняя девушка. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 11 января в 14.50 у дома №49 по Производственной. По данным ведомства, там столкнулись три автомобиля: «Фольксваген Поло», «БМВ» и «Тагаз». В результате травмы получил только один человек - 29-летняя девушка-водитель, сидевшая за рулем «Фольксвагена». Ее иномарка, судя по фото, после столкновения влетела в столб. Насколько серьезно пострадала кировчанка, ведомство не уточняет.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых получили травмы два человека. Погибших нет.