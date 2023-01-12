График вывоза снега в Кирове с 12 на 13 января: работы пройдут на 22 участках

Работы выполняются преимущественно в ночное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В горадминистрации опубликовали график вывоза снега в Кирове с 12 на 13 января. В связи с потеплением на участки планируют вывести максимальное количество техники. Так, работы намерены провести сразу на 22 участках.

Горожанам напомнили, что работы выполняются преимущественно в ночное время. В местах вывоза снега заранее выставляют информационные таблички. Водителей просят на оставлять транспорт в указанных участках.

Полный список улиц:

- Ленина от Преображенской до Красноармейской;

- Воровского от Ленина до Горького;

- Строителей от ул. Космонавта Волкова до ул. Воровского;

- Горбуновой;

- Воровского от пр. Строителей до ул. Конева;

- Некрасова от ул. Сурикова до ул. Грибоедова;

- Октябрьский проспект от ул. Воровского до ул. Красноармейской;

- Советская от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;

- ул. Современная;

- ул. Социалистическая;

- ул. Нагорная;

- ул. МОПРа (Нововятский район);

- пр. Строителей, ул. Производственная (Радужный),

- ул. Советская (снежные валы);

- ул. Спасская от ул. Володарского в сторону ул. Ленина;

- ул. Свободы от ул. Герцена до ул. Орловской;

- ул. П. Корчагина;

- Ленинградская,

- Северная Набережная;

- проезд Шаляпина;

- Ломоносова от ул. Производственной до ул. Лепсе;

- Дружбы, переулок Дружбы.

Напомним, что в Кирове будут вывозить снег с учетом обращений граждан. Кроме того, график работы техники планируют составлять сразу на пять суток.