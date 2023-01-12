График вывоза снега в Кирове с 12 на 13 января: работы пройдут на 22 участках

Работы выполняются преимущественно в ночное время
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В горадминистрации опубликовали график вывоза снега в Кирове с 12 на 13 января. В связи с потеплением на участки планируют вывести максимальное количество техники. Так, работы намерены провести сразу на 22 участках.
Горожанам напомнили, что работы выполняются преимущественно в ночное время. В местах вывоза снега заранее выставляют информационные таблички. Водителей просят на оставлять транспорт в указанных участках.
Полный список улиц:
- Ленина от Преображенской до Красноармейской;
- Воровского от Ленина до Горького;
- Строителей от ул. Космонавта Волкова до ул. Воровского;
- Горбуновой;
- Воровского от пр. Строителей до ул. Конева;
- Некрасова от ул. Сурикова до ул. Грибоедова;
- Октябрьский проспект от ул. Воровского до ул. Красноармейской;
- Советская от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;
- ул. Современная;
- ул. Социалистическая;
- ул. Нагорная;
- ул. МОПРа (Нововятский район);
- пр. Строителей, ул. Производственная (Радужный),
- ул. Советская (снежные валы);
- ул. Спасская от ул. Володарского в сторону ул. Ленина;
- ул. Свободы от ул. Герцена до ул. Орловской;
- ул. П. Корчагина;
- Ленинградская,
- Северная Набережная;
- проезд Шаляпина;
- Ломоносова от ул. Производственной до ул. Лепсе;
- Дружбы, переулок Дружбы.
Напомним, что в Кирове будут вывозить снег с учетом обращений граждан. Кроме того, график работы техники планируют составлять сразу на пять суток.