В Кирове будут вывозить снег с учетом обращений граждан

Списки улиц для уборки снега будут формировать с учетом обращений граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове планируют внедрить новые правила по вывозу снега. Как сообщили в АО «Гордормостстрой», совместно с ГИБДД принято решение составлять график работы техники на пять суток вперед.

Таким образом горожан смогут заранее проинформировать о том, на каких участках не рекомендуется парковать транспорт. Списки будут формировать с учетом обращений граждан, жалобам в соцсетях и по итогам проверок теруправлений.

Уточняется также, что основной упор при уборке улиц намерены делать на зауженные участки. Напомним, что в Кирове проверили качество уборки дворов от снега и выявили нарушения. Так, на Динамовском проезде,14 сформировалась колея, с крыши дома свисает снежная глыба.