В Кирове провели качество уборки дворов от снега

В Кировских дворах проверили качество уборки снега и обнаружили серьезные недостатки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 11 января 2023 в Первомайском районе проверили, как продвигается уборка придомовых зон от снега. Новостью поделились в администрации города Кирова.

- В морозы управляющие компании снизили активность по уборке для сохранения исправности техники, с потеплением призываем их усилить работу по отчистке, - подчеркнул начальник теруправления Сергей Решетников. - На сегодня 85% придомовых зон, проездов и тротуаров приведены в удовлетворительное состояние, в ближайшее время подрядчики отчистят остальные.

Сотрудники теруправления лично осмотрели дворы в центре города. На улице Свободы, 72 наледь и колею устраняли с помощью трактора, на Динамовском проезде, 14 уборки так и не дождались. По словам руководителя проверяющей, во дворе сформировалась колея больше пяти сантиметров, с крыши свисает снег и сосульки. Сотрудники теруправления направили письмо в управляющую компанию с требованием устранить недостатки в течении суток.

По вопросам содержания дворов жильцам стоит обращаться в свою управляющую компанию, о невыполнении требований сообщать в Государственную жилищную инспекцию. При угрозе схода снега или льда с крыш звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 76-00-00.