Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 8:01

В Кирове жильцы нескольких квартир в доме на Мира получили отопление

Проблема решилась в течение нескольких часов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За несколько часов в квартиры вернулось тепло.

За несколько часов в квартиры вернулось тепло.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартирах дома №35 по улице Мира, где замерзали жильцы, появилось отопление. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Напомним, ранее мы писали, что в восьми квартирах после аварии на теплосетях пропало тепло. Температура в помещениях не поднималась выше +5 градусов. Жильцы спасались обогревателями и электроплитками.

Активисты предположили, что после аварии на сетях произошло завоздушивание системы отопления, и обратились в прокуратуру по поводу бездействия УК. И уже утром 12 января они сообщили, что проблема решена.

- После нашего вмешательства в доме восстановили отопление всего за несколько часов, - написали общественники в соцсетях.