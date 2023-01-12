В Кирове жильцы нескольких квартир в доме на Мира получили отопление

За несколько часов в квартиры вернулось тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартирах дома №35 по улице Мира, где замерзали жильцы, появилось отопление. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Напомним, ранее мы писали, что в восьми квартирах после аварии на теплосетях пропало тепло. Температура в помещениях не поднималась выше +5 градусов. Жильцы спасались обогревателями и электроплитками.

Активисты предположили, что после аварии на сетях произошло завоздушивание системы отопления, и обратились в прокуратуру по поводу бездействия УК. И уже утром 12 января они сообщили, что проблема решена.

- После нашего вмешательства в доме восстановили отопление всего за несколько часов, - написали общественники в соцсетях.