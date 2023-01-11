В Кирове жильцы восьми квартир на Мира, 35 живут без отопления с декабря

Температура воздуха в помещениях - всего +5 градусов, с обогревателями доходит до +15. Фото: ОНФ по Кировской области

В Кирове жильцы дома №35 по улице Мира замерзают в своих квартирах. Об этом рассказали активисты ОНФ.

Проблема с отоплением возникла еще в конце декабря из-за аварии на теплосетях. Прорыв устранили, однако тепло появилось не у всех. С тех пор в восьми квартирах температура не поднимается выше +5 градусов. Жильцы спасаются обогревателями - с их помощью в помещениях теплеет до +15. Среди пострадавших - пенсионеры и семьи с детьми.

Управляющая компания ничего не делает - присылает слесарей в ответ на жалобы. Те приходят, но причину не устраняют. По мнению активистов, после аварии на теплосетях произошло завоздушивание системы. Почему управляющая организация сразу не провела работы - неясно. Общественники направили обращение в прокуратуру.

Кроме того, оказалось, что подводящие к дому тепло трубы оголены, что тоже может влиять на температуру. Активисты сообщили об этом ресурсоснабжающей организации.