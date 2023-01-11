Свыше 2400 кировчан обратились за неотложной стоматологической помощью в новогодние праздники

Во время праздников кировчане чаще всего обращались к дежурным стоматологам-хирургам. Фото: kirovreg.ru

В новогодние праздники более 2400 кировчан получили неотложную стоматологическую помощь. Об этом сообщает областное правительство.

Так, к дежурным стоматологам-хирургам обратились 1002 человека, к стоматологам-терапевтам - 1379. Неотложная ортопедическая помощь потребовалась 40 пациентам, еще 37 - ортодонтическая. Кроме того, к врачам обратились 10 кировчан с травмами, среди них - два ребенка.

Всего в праздничные дни стоматологическая помощь потребовалась 2454 горожанам, 625 из них - дети. Как отметили в пресс-службе областного правительства, эти показатели превысили прошлогодние.

Ранее мы также сообщали, что за новогодние праздники в областную травматологию обратились более 1700 кировчан.