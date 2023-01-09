Переломы и отморожения: более 1700 кировчан получили травмы во время новогодних праздников

На новогодних праздниках врачи оказали помощь 1705 пострадавшим. Фото: vk.com/medkirovru

Новогодние праздники - это не только отдых и радость, но еще и травмы. Порой даже тяжелые. Областной Центр травматологии подвел итоги работы с 31 декабря по 8 января. Согласно их статистике, за этот период за помощью обратились 1705 пострадавших. Стационарную помощь оказали 246 горожанам.

БЕРЕГИТЕСЬ МОРОЗОВ

В эти праздники на область внезапно опустились морозы. Из-за них пострадали 15 человек: врачи зафиксировали у них отморожения ног и рук I и II степени. Одному даже потребовалась госпитализация. Остальные 14 получили амбулаторную помощь.

Врачи напоминают: при малейших симптомах отморожения необходимо обращаться в больницу. На начальных стадиях заметны только побледнение кожи и потеря чувствительности, при глубоких - бледный цвет всего пораженного участка. После согревания же развивается отек и сильные боли, также наблюдается потеря чувствительности. Не затягивайте: обратитесь в медучреждение сразу, если отморозили конечности!

ПЕРЕЛОМЫ И УШИБЫ

Не удалось избежать и травм из-за гололеда. Врачи насчитали 59 таких пострадавших, причем 13 из них пришлось госпитализировать. Наиболее часто в таких случаях встречаются переломы лодыжек, ключицы и лучевой кости, переломы костей голени. Нередки также ушибы плечевой кости, повреждение коленного и голеностопного суставов, сотрясение мозга и другие черепно-мозговые травмы.

Медики также оказали помощь кировчанам, пострадавшим во время катания с горок. Так, она потребовалась шести людям. У двоих травмы оказались весьма тяжелыми, и их пришлось госпитализировать в стационар клиники.

- Важно отметить, что использовать так называемые воздушные санки необходимо на специальных горках, уклон которых должен быть не более 20 градусов, без препятствий и деревьев вокруг, - напомнили в областном Минздраве.