Мусоросортировочный комплекс в Слободском районе построят на территории действующего полигона ТБО

Комплекс построят на средства инфраструктурного кредита. Фото: kirovreg.ru

Мусоросортировочный комплекс появится на территории уже действующего полигона ТБО, расположенного в Ленинском сельском поселении Слободского района. Об этом сообщает правительство региона.

Новый объект планируют создать в 2024 году. Его построят с помощью инфраструктурного кредита, одобренного федеральным правительством для области. В состав предприятия войдут сам мусоросортировочный комплекс, а также объект компостирования органических отходов.

Напомним, ранее завод планировалось построить в Слободском районе рядом с деревней Скоковы, однако местные жители воспротивились решению. В итоге власти встали на сторону людей. Во время декабрьской прямой линии губернатор Александр Соколов высказывал мнение, что сортировочный комплекс должен размещаться на одном из действующих полигонов.