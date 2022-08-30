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Общество30 августа 2022 15:06

Экотехнопарк с мусоросортировочным заводом не будут строить в Слободском районе

Местные жители воспротивились решению и попросили выбрать другое место
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для строительства комплекса есть еще две потенциально подходящих площадки.

Для строительства комплекса есть еще две потенциально подходящих площадки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мусоросортировочного комплекса рядом со Слободским не появится. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее местные жители выразили свои опасения по поводу строительства комплекса фактически у них под боком. Общественники начали собирать подписи за отмену возведения. В результате с 22 по 26 августа на выбранном участке прошли инженерные изыскания. Они показали, что построить комплекс на этом месте можно, однако он здесь не появится.

Сейчас власти прорабатывают другие варианты. На данный момент есть две потенциально подходящие для строительства комплекса площадки. Уже осенью вопрос обещают решить.

Напомним, комплексный объект обращения с коммунальными отходами будет выполнен в формате экотехнопарка. Он будет включать в себя мусоросортировочный завод, объекты утилизации и размещению неутилизируемой части отходов.