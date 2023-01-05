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НовостиОбщество5 января 2023 12:47

В Кировской области за четыре дня задержали 46 пьяных водителей

Автоинспекторам также попались 38 бесправников
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Автоинспекторы пресекли 753 нарушения ПДД за четыре дня.

Автоинспекторы пресекли 753 нарушения ПДД за четыре дня.

Фото: Артем КИЛЬКИН

За первые дни нового года на дорогах Кировской области произошло 15 аварий. Статистику с 1 по 4 января подводит региональная Госавтоинспекция.

9 аварий произошли в Кирове, в них пострадали 18 человек. Еще шесть ДТП случились в районах области. В них погиб один человек и получили травмы 12. Большая часть происшествий была связана с наездом на пешеходов.

Кроме того, за прошедшие дни сотрудники Госавтоинспекции задержали 46 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей, а также 38 бесправников. Всего автоинспекторы пресекли 753 нарушения ПДД.

Автомобилистов и пешеходов просят быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток.