В Кировской области за четыре дня задержали 46 пьяных водителей

Автоинспекторы пресекли 753 нарушения ПДД за четыре дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

За первые дни нового года на дорогах Кировской области произошло 15 аварий. Статистику с 1 по 4 января подводит региональная Госавтоинспекция.

9 аварий произошли в Кирове, в них пострадали 18 человек. Еще шесть ДТП случились в районах области. В них погиб один человек и получили травмы 12. Большая часть происшествий была связана с наездом на пешеходов.

Кроме того, за прошедшие дни сотрудники Госавтоинспекции задержали 46 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителей, а также 38 бесправников. Всего автоинспекторы пресекли 753 нарушения ПДД.

Автомобилистов и пешеходов просят быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток.