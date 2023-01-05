В результате происшествия подросток получил травмы. Фото: vk.com/gibddkirov

В Кирове на пешеходном переходе сбили 14-летнюю девочку. Об этом сообщает городская ГИБДД.

Авария случилась 4 января в 12.25 напротив дома №1 по Заводской. По предварительным данным, подросток переходил дорогу по «зебре», когда ее сбил «Фольксваген». В результате девочка получила травмы, насколько серьезные - не уточняется.

В ГИБДД по Кирову сообщили, что с начала января на дорогах областного центра произошло шесть ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них пострадали семь человек, двое из них - дети до 16 лет.

Автомобилистов и пешеходов просят быть максимально внимательными и осторожными на дороге, особенно в темное время суток.