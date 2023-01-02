Минздрав заявил о достаточном количестве антибиотиков в аптеках Кировской области

Антибиотики должны продавать строго при наличии рецепта Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Минздрав Кировской области заявил о том, что все необходимые препараты есть в государственной аптечной сети, в том числе и антибиотики. Об этом рассказали в паблике ведомства.

В министерстве отметили, что сообщения об отсутствии антибиотиков в аптеках появились в СМИ. Однако данную информацию опровергли.

Кроме того, жителям напомнили, что лекарства можно принимать только по назначению врача. Антибиотики должны продавать в аптеках строго при наличии рецепта. Самостоятельный прием лекарств может нанести вред здоровью.

Напомним, что в Кировской области за неделю с 19 по 25 декабря более 17 тысяч человек подхватили ОРВИ. Заболеваемость выросла почти на 15% за семь дней.