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НовостиОбщество2 января 2023 10:57

Минздрав заявил о достаточном количестве антибиотиков в аптеках Кировской области

Кировчанам напомнили, что лекарства необходимо принимать только по назначению врача
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Антибиотики должны продавать строго при наличии рецепта

Антибиотики должны продавать строго при наличии рецепта

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Минздрав Кировской области заявил о том, что все необходимые препараты есть в государственной аптечной сети, в том числе и антибиотики. Об этом рассказали в паблике ведомства.

В министерстве отметили, что сообщения об отсутствии антибиотиков в аптеках появились в СМИ. Однако данную информацию опровергли.

Кроме того, жителям напомнили, что лекарства можно принимать только по назначению врача. Антибиотики должны продавать в аптеках строго при наличии рецепта. Самостоятельный прием лекарств может нанести вред здоровью.

Напомним, что в Кировской области за неделю с 19 по 25 декабря более 17 тысяч человек подхватили ОРВИ. Заболеваемость выросла почти на 15% за семь дней.