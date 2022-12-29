В Кировской области за неделю более 17 тысяч человек подхватили ОРВИ

57,3% от всех установленных случаев заболевания пришлись на детей до 14 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области за неделю ОРВИ заболели 17869 человек. 57,3% случаев пришлось на детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

С 19 по 25 декабря заболеваемость выросла на 14,94%. Наибольший темп прироста оказался среди кировчан старше 15 лет. Удельный вес вирусов гриппа, найденных у жителей региона, увеличился до 56,8%. Диагноз «грипп» лабораторно подтвердили у 99 жителей. Превалирует вирус H1N1: 86,1% от всех выявленных случаев.

Кировчанам рекомендуют вовремя вакцинироваться от гриппа - это самый эффективный способ профилактики. Не стоит также забывать мыть руки, регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения. В местах массового скопления людей носите медицинские маски. Если вы заболели - обратитесь к врачу. Если заболел кто-то из вашего окружения - сведите контакты с ним к минимуму.