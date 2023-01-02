В Кирове для бездомных и нуждающихся устроили праздничный ужин

На ужине присутствовало около 20 человек. Фото: скрин с видео vk.com/svnikola

В Кирове организовали праздничный новогодний ужин для бездомных и нуждающихся. Информация появилась в группе «Службы милосердия» в воскресенье, 1 января.

- Спасибо нашим сестричкам, кто приготовил праздничный ужин (столовая не работает и мы готовим сами). Благодарим всех вас, кто помог устроить праздник и поздравить бездомных и нуждающихся, - сообщается в группе.

На ужине присутствовало около 20 человек. Всех пришедших в «Теплый дом» накормили горячей едой и салатом. Кроме того, кировчанам вручили подарки.

Напомним, что в Вересниках начал работу круглосуточный пункт обогрева для бездомных. Здесь кировчане, оставшиеся без жилья, могут помыться, получить пищу и одежду.