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НовостиОбщество2 января 2023 7:50

В Кирове для бездомных и нуждающихся устроили праздничный ужин

«Служба милосердия» накормила пришедших горячей едой и вручила подарки
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На ужине присутствовало около 20 человек. Фото: скрин с видео vk.com/svnikola

На ужине присутствовало около 20 человек. Фото: скрин с видео vk.com/svnikola

В Кирове организовали праздничный новогодний ужин для бездомных и нуждающихся. Информация появилась в группе «Службы милосердия» в воскресенье, 1 января.

- Спасибо нашим сестричкам, кто приготовил праздничный ужин (столовая не работает и мы готовим сами). Благодарим всех вас, кто помог устроить праздник и поздравить бездомных и нуждающихся, - сообщается в группе.

На ужине присутствовало около 20 человек. Всех пришедших в «Теплый дом» накормили горячей едой и салатом. Кроме того, кировчанам вручили подарки.

Напомним, что в Вересниках начал работу круглосуточный пункт обогрева для бездомных. Здесь кировчане, оставшиеся без жилья, могут помыться, получить пищу и одежду.