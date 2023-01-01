Кировским военнослужащим отправили 20 тонн продукции от предприятий региона

Часть груза также составили экипировка, техника и бытовые принадлежности. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Предприятия пищевой промышленности региона отправили около 20 тонн продукции кировским военнослужащим. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Соколов.

Речь идет о молочной продукции, сырах, соусах и сладостях. Часть груза также составили экипировка, техника и бытовые принадлежности. Посылки должны были доставить перед наступлением Нового года.

Напомним, что для кировчане создали для военнослужащих мобильную баню. Помещение организовали на базе автобуса ПАЗ.