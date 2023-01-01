Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 6:35

Кировским военнослужащим отправили 20 тонн продукции от предприятий региона

Речь идет о молочной продукции, сырах, соусах и сладостях
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Часть груза также составили экипировка, техника и бытовые принадлежности. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Часть груза также составили экипировка, техника и бытовые принадлежности. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Предприятия пищевой промышленности региона отправили около 20 тонн продукции кировским военнослужащим. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Соколов.

Речь идет о молочной продукции, сырах, соусах и сладостях. Часть груза также составили экипировка, техника и бытовые принадлежности. Посылки должны были доставить перед наступлением Нового года.

Напомним, что для кировчане создали для военнослужащих мобильную баню. Помещение организовали на базе автобуса ПАЗ.