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НовостиОбщество29 декабря 2022 15:51

Кировчане создали для бойцов, участвующих в СВО, мобильную баню

В работе приняли участие областное министерство транспорта, байкерский клуб «Орден Преображения» и местные предприниматели
Источник:kp.ru
Кроме того, автобус наполнили так необходимыми нашим ребятам аптечками, печками, продуктами, одеждой, бензогенераторами. ФОТО: Денис Ситников

Кроме того, автобус наполнили так необходимыми нашим ребятам аптечками, печками, продуктами, одеждой, бензогенераторами. ФОТО: Денис Ситников

Отличный подарок к Новому году получили кировчане, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Благодаря министерству транспорта правительства области, байкерскому клубу «Орден преображения» и местным предпринимателям к ним отправилась мобильная баня на колесах, которую сделали на базе автобуса ПАЗ.

Кроме того, автобус наполнили так необходимыми нашим ребятам аптечками, печками, продуктами, одеждой, бензогенераторами. Кроме того, бойцы получили в свое распоряжение автомобиль УАЗ.

— Наши ребята должны чувствовать поддержку. И от всех нас сейчас зависит, какой силы отпор мы сможем дать фашизму, – рассказал директор «Вятавтодора» Денис Ситников. — На данный момент баня и УАЗ уже в распоряжении бойцов воинского подразделения «Пятнашка». Ребята передают огромную благодарность всем, кто принимал участие в добром деле. Для них этот своевременный сюрприз стал настоящим новогодним подарком.