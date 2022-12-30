В Кирове отобрали пробы воздуха на предмет содержания фенола, аммиака и этанола

Специалисты отбирают пробы воздуха в зависимости от направления ветра по отношению к промплощадке на Луганской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове прошла очередная проверка состояния воздуха. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Специалисты отбирают пробы воздуха на предмет содержания в нем максимально-разовых концентраций оксида азота, диоксида азота, серы диоксида, аммиака, фенола, формальдегида, фурфурола, этилмеркаптана, метилмеркаптана, дигидросульфида, метанола, этанола. Отбор проводится в зависимости от направления ветра по отношению к промплощадке на Луганской, 53а.

Последнее исследование прошло 29 декабря. Специалисты взяли пробы на Тарасовской, 4 и Кольцова, 2. По результатам превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не установили.

Ранее мы сообщали, что в Кирове продолжается разработка дорожной карты по улучшению состояния воздуха.