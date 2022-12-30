В Кирове продолжается разработка дорожной карты для решения проблемы загрязнения воздуха

Ведомство продолжает искать пути решения проблемы с загрязнением воздуха и неприятными запахами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в областном Минприроды, 28 декабря прошло очередное совещание. На встрече присутствовали представители кировской ТЭЦ-4, мэрии, управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Стоит отметить, что ТЭЦ-4, крупнейшая электростанция области, использует природный газ, уголь и торф в качестве топлива. К 2025 году она планирует полностью перейти на газ. В ходе совещания участники обсудили, как улучшить качество воздуха в плане запахов и снижения выбросов от стационарных источников.

По результатам кировской ТЭЦ-4 рекомендовали соблюдать мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Региональному управлению Роспотребнадзора посоветовали провести профилактический визит на предприятие.

- Будем продолжать работу. Ищем пути решения загрязнения и неприятных запахов в городе! - добавили в министерстве.