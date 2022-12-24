В Кировской области потратят 51 миллион рублей на борьбу с поселковыми свалками в 2023 году

За 10 лет в регионе ликвидировали 174 свалки. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области выделят 51 миллион рублей на ликвидацию исторически сложившихся поселковых свалок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работа по ликвидации таких свалок началась еще 10 лет назад. В своем большинстве они образовались еще в 70-80 годах прошлого столетия. Всего в регионе выявлено порядка 500 свалок, подлежащих рекультивации. Работы на 174 из них уже завершены.

Минприроды составило график по каждому объекту. За последние два года из областного бюджета потратили 55 миллионов рублей на ликвидацию исторических свалок. В 2023 году выделят еще 51 миллион.

- В настоящее время все свалки закрыты распоряжениями органов местного самоуправления, размещение отходов на них запрещено. Все ТКО направляются на объекты, включенные в государственный реестр объектов размещения отходов, - добавили в пресс-службе правительства.

Напомним, недавно закончилась рекультивация многолетней свалки в Слободском. Площадь мусора в результате работ уменьшилась на 40%.