В Слободском завершилась рекультивация многолетней свалки

Площадь отходов уменьшилась на 40%. Фото: t.me/kirovreg43

В Слободском закончилась рекультивация свалки. Об этом сообщает правительство области.

Свалка функционировала с 1961 года, и на ней с тех пор накопилось более 250 тысяч кубометров мусора. Рекультивация началась в минувшем году. Все отходы собрали в террикон, который накрыли несколькими слоями изоляционного материала, щебня и плодородной почвы. В результате площадь мусора уменьшилась на 40%. На днях работы приняла комиссия.

- Все работы выполнили в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Ранее по этому нацпроекту была рекультивирована свалка в Вахрушах. В 2023 году планируется начать работы по рекультивации свалок в Кирове, Омутнинске и Малмыже, - добавили в правительстве региона.