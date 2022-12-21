В Кирове экстренно отремонтируют дом с метровыми дырами в крыше

В ближайшее время рабочие выполнят временную кровлю. Фото: onf.ru

В четверг, 22 декабря, в Кирове начнут экстренно ремонтировать дом №43 по улице Карла Маркса. Как сообщили в региональном правительстве, рабочие выполнят временную кровлю. Сегодня они начали очищать чердак от снега.

Позднее Фонд капремонта объявит конкурс по выбору новой подрядной организации. Завершить ремонт крыши намерены к весне, до таяния снега. Кроме того, профильным службам дали поручение помочь жильцам с ремонтом квартир, пострадавших из-за незакрытой кровли.

Отметим, что компания ООО «КЧСК» начала ремонтировать крышу дома на улице Карла Маркса еще в октябре. Уже тогда из-за того, что не была обеспечена герметичность кровли, затопило две квартиры.