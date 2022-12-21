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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:53

Кировчанам приходится очищать снег с чердака дома из-за затянувшегося ремонта

Сейчас на крыше здания метровые дыры
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Если снег на чердаке не убирать, то квартиры может затопить. Фото: onf.ru

Если снег на чердаке не убирать, то квартиры может затопить. Фото: onf.ru

Кировчанам приходится очищать снег с крыши многоэтажки по улице Карла Маркса, 43. По словам 60-летнего жильца, на работу у него уходит полтора часа. Дело в том, что сейчас на крыше метровые дыры из-за затянувшегося ремонта.

Если снег не убирать, то квартиры может затопить. Как выяснилось, ремонт дома начался еще в октябре. Уже тогда из-за того, что не была обеспечена герметичность крыши, затопило две квартиры. Тогда в адрес подрядчика и Фонда капремонта внесли представление об устранении нарушений. Однако ситуация повторилась.

Представители регионального штаба ОНФ обратились в прокуратуру. Также общественники пообещали следить за своевременностью окончания работ.