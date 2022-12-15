В селе Русском 15 декабря отключат электричество

Отключения пройдут с 10 до 13 часов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители села Русское временно останутся без электричества 15 декабря. Об этом сообщает горадминистрация.
Из-за ремонтных работ на электросетях без ресурса останутся жители следующих улиц:
- Заокольная;
- Просторная;
- Коммуны, четная сторона - от дома №94 до 138, нечетная сторона - от дома №141 до №153.
Работы продлятся с 10 до 13 часов.
Напомним, ранее мы также сообщали об отключениях воды в Кирове 15 декабря. Полный список адресов можно узнать здесь.