В селе Русском 15 декабря отключат электричество

Отключения пройдут с 10 до 13 часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители села Русское временно останутся без электричества 15 декабря. Об этом сообщает горадминистрация.

Из-за ремонтных работ на электросетях без ресурса останутся жители следующих улиц:

- Заокольная;

- Просторная;

- Коммуны, четная сторона - от дома №94 до 138, нечетная сторона - от дома №141 до №153.

Работы продлятся с 10 до 13 часов.

Напомним, ранее мы также сообщали об отключениях воды в Кирове 15 декабря. Полный список адресов можно узнать здесь.