В Кирове 15 декабря десятки домов останутся без холодной воды

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 15 декабря, десятки домов в Кирове останутся без холодной воды. Как сообщает МУП «Водоканал», такие меры связаны с проведением ремонтных работ на сетях.

Так, параметры подачи ресурса изменятся в трех районах города. Для горожан организуют подвоз воды. Подробную информацию о месте можно узнать по ссылке.

Полный список адресов:

Ленинский район, село Русское с 10:00 до 13:00;

Ленинский район, пос. Дороничи с 09:00 до 16:00:

- ул. Мира д.: 2, 2/А, 4, 6, 8;

- ул. Павла Садакова д.: 17, 19, 21, 23, 25.

Ленинский район с 09:00 до 17:00:

- ул. Азина д.: 72, 78, 80, 80/А, 80/Б, 80/В, 82;

- ул. Горького д.: 44, 46, 48, 52, 54, 54/А, 55/А, 56, 57, 59, 61, 61/А, 63, 63/1, 63/2, 63/3;

- ул. Некрасова д.: 7, 8, 9, 10, 10/А, 11, 14, 14/А, 16, 16/А, 17, 18, 19, 20;

- ул. Чапаева д.: 36, 38, 38/А, 38/Б, 40, 48, 48/А, 48/Б;

- ул. Комсомольская д. 19;

- 1-й Гороховский пер.: 15, 17, 21/А.

Первомайский район с 09:30 до 16:00:

- ул. Заречная д.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

- ул. Павла Корчагина д.: 37, 39, 60/Б.

Ленинский район с 09:30 до 18:00:

- ул. Чапаева д.: 47/А, 49, 49/А, 49/Б, 51/А, 53;

- ул. Сурикова д. 22/В.

Отключение по запросу сторонних организаций Ленинский район с 09:00 до 19:00:

- ул. Деповская д.: 58;

- ул. Есенина д.: 1, 5, 7, 9.

Октябрьский район с 09:00 до 19:00:

- ул. Свердлова д.: 1, 1/А, 1/Б, 1/А, 3, 4, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/8, 6, 8/А;

- ул. Северная Набережная д.: 1, 3, 5, 7, 9, 11/А.