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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:52

В Кирове в 2023-2024 годах построят новые улицы в двух микрорайонах

На работы выделено почти 200 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Новые улицы построят в микрорайоне Урванцево и ЖК «ZNAK». Фото: kirovreg.ru

Новые улицы построят в микрорайоне Урванцево и ЖК «ZNAK». Фото: kirovreg.ru

В Кирове построят новые улицы в микрорайоне Урванцево и ЖК «ZNAK». Об этом сообщили в областном правительстве.

В Урванцево в 2023 году построят улицу Капитана Плетнева, которая протянется от улицы Капитана Дорофеева до Анжелия Михеева. В ЖК «ZNAK» в 2023-2024 годах также появятся новые улицы. На эти цели Минстрой РФ выделил региону 198 миллионов рублей.

Работы пройдут в рамках проекта «Жилье». По нему ранее уже строились улицы Ивана Попова и Мостовицкая в Чистых прудах, улицы Капитана Дорофеева, Энтузиастов и Анжелия Михеева в Урванцево, а также реконструкция улицы Торфяной в Озерках.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на 2023 год запланирован ремонт улицы Екатерининской в Слободском. Подробнее об этом - здесь.