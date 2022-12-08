В Слободском в 2023 году планируют начать ремонт улицы Екатерининской

На данный момент готова проектно-сметная документация, ремонт планируют начать в будущем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободском улицу Екатерининскую начнут ремонтировать в 2023 году. Об этом сообщает областное правительство.

Екатерининская улица три года подряд занимала первую строчку в списке дорог, выбранным горожанами для ремонта. Для проведения работ привлекли спонсорские средства, на которые специалисты разработали проектно-сметную документацию. Она уже получила положительное заключение госэкспертизы. По планам, ремонт начнется в будущем году.

Губернатор Александр Соколов поручил профильным министерствам также оказать посильную помощь в организации восстановления улицы.

Кроме того, в Слободском также планируется отреставрировать ансамбль Соборной площади, в который входят четыре объекта культурного наследия. Предлагается разделить фронт работ: часть зданий на себя возьмут область и муниципалитет, другую часть - предприниматели.