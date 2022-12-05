Находился один дома: в Кировской области 11-летний ребенок погиб в пожаре

Трагедия произошла в деревне Дуброва Советского района. Фото: kirov.sledcom.ru

В воскресенье, 4 декабря, в Кировской области в пожаре погиб 11-летний ребенок. Трагедия произошла в деревне Дуброва Советского района.

Как сообщили в региональном Следкоме, мальчик находился дома один. Сейчас по факту гибели организовали доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства пожара.

В прокуратуре Кировской области уточнили, что причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование либо неправильная эксплуатация печи. Так, по той же причине на прошлой неделе пострадали семь детей из многодетной семьи в Калинино Малмыжского района.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.