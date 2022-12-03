В Малмыжском районе женщина и ее семеро дочерей отравились угарным газом

Пострадавших срочно доставили в местную ЦРБ, где они получают все необходимое лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Малмыжском районе мать и семеро детей отравились угарным газом. Как сообщил губернатор Александр Соколов в своем телеграм-канале, ЧП произошло в селе Калинино.

Пострадавшие - девочки в возрасте от года до 14 лет и их мама. К счастью, все пострадавшие выжили и даже находились в сознании. На момент поступления в ЦРБ Малмыжа врачи оценивали их состояние как среднетяжелое, без угрозы жизни.

На данный момент семь девочек и мать восстанавливаются после отравления. В Малмыж из Кирова прибыл борт санавиации. По заверению специалиста-реаниматолога, у пострадавших - легкая степень отравления. Лечение согласовано с местными врачами, необходимости в переводе в Киров нет.

- Дал распоряжение оказать детям и маме всю необходимую медицинскую помощь. За состоянием буду следить лично. Также направил на место происшествия все профильные ведомства и службы. Предварительная причина произошедшего - неисправность дымохода в частном доме, - прокомментировал губернатор.