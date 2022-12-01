В Кирове горел дом на улице Челюскинцев: из подвала спасли мужчину без сознания

Пожарные спасли из горящего здания троих человек. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В четверг, 1 декабря, в Кирове произошел пожар в доме на улице Челюскинцев. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04.58.

На место выехало четыре пожарных расчета. Выяснилось, что загорелся двухэтажный дом под расселение. Жильцы находились только в одной квартире.

В результате пожарные спасли из горящего здания троих человек. Так, двоим они помогли выбраться через окно второго этажа с помощью лестницы. Одного человека также нашли в подвале без сознания. Мужчину передали бригаде скорой помощи и отвезли в больницу.

Уточняется, что в доме обгорел подвал и нежилая квартира. Причина случившегося сейчас устанавливается.

Напомним, что 30 ноября в Кирове произошел пожар на хладокомбинате. В одном из цехов произошло возгорание в вентиляционном канале.