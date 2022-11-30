Утром в Кирове горел цех хладокомбината

В цехе обгорел вентиляционный канал. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кирове 30 ноября загорелся цех хладокомбината. Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре на улице Маклина,73а поступило в 07.51.

На место выехали четыре пожарных расчета. Возгорание удалось ликвидировать к 08:22. В цехе обгорел вентиляционный канал на площади 12 квадратных метров.

Известно, что пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, что 28 ноября в Нововятском районе Кирова произошел смертельный пожар. По предварительной информации, трагедия случилась из-за непотушенной сигареты.