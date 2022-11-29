В Кирове пожар унес жизнь 73-летней женщины

Огонь вспыхнул в квартире на улице Парковой Нововятского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 ноября в одной из квартир, расположенной на улице Парковой Нововятского района Кирова, произошел пожар. В результате охватившего квартиру пламени погибла 73-летняя женщина. Такую информацию сообщает региональный Следственный комитет.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать брошенная непотушенная пенсионеркой сигарета. Проводится доследственная проверка.

Сотрудники МЧС России по Кировской области предупреждают любителей курения в квартире о правилах пожарной безопасности:

- пользуйтесь большими глубокими пепельницами и постоянно следите за ними;

- перед тем, как выбросить сигаретные окурки, смочите их водой;

- не курите в постели, когда лежите - особенно, в сонливом состоянии, при приеме лекарств или после употребления спиртного;

- установите в жилье фотоэлектрические сигнализаторы дыма.