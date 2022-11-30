Кировчанка получит 100 тысяч рублей за лучший логотип к 650-летию города

На конкурс поступило более 60 работ от кировчан, а также участников из Москвы, Свердловской области, республик Коми и Марий-Эл. Фото: Антон МАМАЕВ

В Кирове завершилось голосование на идею логотипа к 650-летию города. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, первое место заняла работа кировчанки Ольги Братыгиной.

За проект участницы проголосовали 1623 человека - порядка 22% от общего числа голосов. Победительница конкурса получит премию в размере 100 тысяч рублей. Троим лидерам вручат также памятные дипломы.

Логотип включает в себя первые буквы трех названий областного центра. Фото: правительство Кировской области

По словам Ольги Братыгиной, она отразила в логотипе одну из интересных особенностей в истории города. Речь идет о смене названий областного центра. Так, символ состоит из первых букв трех названий города. Цветовую гамму участница взяла из герба города.