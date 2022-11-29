В Слободском заканчивается рекультивация свалки

Работы на свалке подходят к концу. Фото: vk.com/id476810354

В Слободском заканчивается рекультивация местной свалки. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова в своих соцсетях.

По ее словам, рабочие сформировали тело свалки и уменьшили площадь земли, занятую отходами, с 6,2 га до 4,7 га. Сейчас установлена дренажная система для отвода фильтрата и дегазации - для отвода биогаза. Тело свалки закрыто геосинтетической мембраной, на которую уложен 40-сантиметровый слой глины. Сейчас, по словам министра, на свалку начали завозить почвенный грунт.

Алла Албегова также подчеркнула, что работы должны быть завершены до конца 2022 года. Ранее ставился срок до 10 декабря.

Она также напомнила, что работы по рекультивации свалки в Слободском проходят в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».