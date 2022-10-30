Рекультивация свалки в Слободском закончится к середине декабря

Сейчас работы завершены на 75%. Фото: t.me/ecominister43

В Слободском рекультивацию свалки завершат до конца года. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

- Вчера вместе с курирующим зампредом правительства области Юрием Игоревичем Терешковым выезжали на свалку в городе Слободском, которая рекультивируется по проекту «Чистая страна» нацпроекта Экология. Работы выполнены на 75%, - поделилась министр.

По ее словам, у подрядчика были проблемы с отставанием от графика. В ситуацию вмешался глава региона Александр Соколов, которые принял некие дополнительные меры. Сейчас работы идут полным ходом и, по словам Албеговой, завершатся к 10 декабря.