В Кировской области усилят работу по отлову бездомных животных

Отловленных животных будут отправлять в госприют как минимум на 20 дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, для содержания отловленных животных построят государственный приют, рассчитанный на 300 питомцев. Расположится он в Федяковском сельском поселении Кирово-Чепецкого района. Возведение начнется в 2024 году.

На территории приюта появятся служебно-административный блок с учебным классом, ветеринарный пункт с карантинным помещением, операционной, стационаром и изолятором, блок для содержания собак и кошек, площадка для выгула животных.

Всех привезенных животных будут стерилизовать и чипировать. После 20-дневного послеоперационного периода питомцев будут тестировать на немотивированную агрессию. Тех, кто ее не проявит, либо выпустят в естественную среду обитания за исключением мест массового скопления людей, либо передадут новым хозяевам.