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НовостиОбщество23 ноября 2022 13:24

В 2024 году в Кирово-Чепецком районе появится государственный приют для животных

На данный момент идет подготовка проектно-сметной документации
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Строительство планируется начать в 2023-2024 годах.

Строительство планируется начать в 2023-2024 годах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственный приют для животных в Кирово-Чепецке появится в 2024 году. План мероприятий по его организации появился на портале правительства Кировской области.

Согласно документам, в текущем году подготовят проектно-сметную документацию по строительству приюта. Земельный участок под строительство уже предоставлен. В ноябре-декабре текущего года приют включат в схему территориального планирования Кировской области как объект регионального значения.

Строительство, по плану, должно начаться в 2023-2024 годах. Приют должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Отвечать за его организацию будет управление ветеринарии Кировской области.

Ранее мы сообщали, что государственный приют для животных также появится в Советском районе.