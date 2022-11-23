В 2024 году в Кирово-Чепецком районе появится государственный приют для животных

Строительство планируется начать в 2023-2024 годах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственный приют для животных в Кирово-Чепецке появится в 2024 году. План мероприятий по его организации появился на портале правительства Кировской области.

Согласно документам, в текущем году подготовят проектно-сметную документацию по строительству приюта. Земельный участок под строительство уже предоставлен. В ноябре-декабре текущего года приют включат в схему территориального планирования Кировской области как объект регионального значения.

Строительство, по плану, должно начаться в 2023-2024 годах. Приют должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Отвечать за его организацию будет управление ветеринарии Кировской области.

Ранее мы сообщали, что государственный приют для животных также появится в Советском районе.