Государственный приют для бездомных животных откроют в Советском районе

Ввести приют в Советском районе в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Советском районе Кировской области появится государственный приют для бездомных животных. «Дорожная карта» по организации объекта появилась на сайте регионального правительства.

Согласно распоряжению, участок под строительство приюта должны сформировать в Родыгинском сельском поселении. Заказчиком станет «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных».

Проектно-сметную документацию намерены отправить в министерство финансов региона для получения средств из бюджета. Ввести приют в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах.