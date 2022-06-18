Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2022 11:18

Государственный приют для бездомных животных откроют в Советском районе

Участок под строительство должны сформировать в июне текущего года
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Ввести приют в Советском районе в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах

Ввести приют в Советском районе в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Советском районе Кировской области появится государственный приют для бездомных животных. «Дорожная карта» по организации объекта появилась на сайте регионального правительства.

Согласно распоряжению, участок под строительство приюта должны сформировать в Родыгинском сельском поселении. Заказчиком станет «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных».

Проектно-сметную документацию намерены отправить в министерство финансов региона для получения средств из бюджета. Ввести приют в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах.