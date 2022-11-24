Бывший глава Кирово-Чепецка предстанет перед судом по делу о «Реке времени»

Бывшего главу чепецкой мэрии задержали по делу о «Реке времени» в мае 2022 года. Фото: СУ СКР по Кировской области

Бывшего главу горадминистрации Кирово-Чепецка будут судить за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщает областной Следком.

Напомним, все началось с реновации сквера «Река времени». Подрядчик, работавший на объекте, сорвал сроки, и договор с ним расторгли. Позднее мэрии удалось даже получить гарантийные деньги. Однако позднее выяснилось, что бывший глава Чепецка подписал акты приемки выполненных работ, зная при этом, что сквер фактически забросили. По этим документам организации выплатили более восьми миллионов рублей.

В мае по данному факту возбудили уголовное дело. На данный момент его расследование завершено. Материалы направлены в суд вместе с обвинительным приговором для рассмотрения по существу.