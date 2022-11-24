«От Мунка до Босха»: в Кировском краеведческом музее открылась выставка загадочных картин

Посетители смогут увидеть мистические картины мировых живописцев. Фото: muzey43.ru

С 24 ноября кировчан приглашают на уникальную экспозицию мистических полотен «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира». Об этом рассказали в пресс-службе краеведческого музея.

На выставке посетителям представят полные скрытых смыслов полотна, которые пытались разгадать несколько поколений искусствоведов и зрителей. Гости музея увидят около 70 репродукций известнейших мировых живописцев: Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего, Винсента Ван Гога, Караваджо, Тициана, Михаила Врубеля, Василия Верещагина, Франсиско Гойя, Леонардо да Винчи, Поля Гогена, Рене Магритт, Эдварда Мунка и других.

Все полотна созданы в технике «жикле», которая позволяет представить бессмертные шедевры на натуральном холсте. На картинах можно увидеть даже кракелюры и волоски кисти художника, которые были на оригинале.

Напомним, в краеведческом музее также пройдет выставка холодного оружия «Блеск клинков», на которой представлено уникальное боевое снаряжение - мечи, шпаги, рапиры, сабли и другие артефакты. Экспозиция будет представлена с 6 декабря до 29 января 2023 года.