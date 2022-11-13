В Кировском краеведческом музее пройдет выставка холодного оружия

Посетители увидят уникальное боевое снаряжение - мечи, шпаги, рапиры, сабли, палаши, штыки. Фото: Кировский краеведческий музей

В декабре в главном здании на Спасской, 6 организуют показ коллекции холодного оружия «Блеск клинков». Посетители увидят уникальное боевое снаряжение - мечи, шпаги, рапиры, сабли, палаши, штыки. Музей с гордостью представит самые редкие экспонаты: палаш петровских времён с гравировкой, меч японского офицера «син-гунто», шашку из златоустовской стали. Участие кировских реконструкторов будет ярким дополнением к проекту.

В доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина с 1 декабря откроется выставка «Некрасов. Три реки». Это совместный проект музея-заповедника Н.А. Некрасова, Всероссийского музея А.С. Пушкина и Новгородского государственного музея-заповедника.

Проект приурочен к 200-летию со дня рождения писателя. Кировский музей дополнит выставку экспонатами, свидетельствующими о долгой дружбе М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.А. Некрасова.

Музей А.С. Грина представит кировчанам проект «Вятка сказочная и песенная». Его цель — рассказать о разнообразии фольклора, а также о неповторимом вятском говоре.

В музейно-выставочном центре «Диорама» будет представлена большая коллекция Дедов Морозов разных лет из собрания центра. Выставка будет работать в течение всех зимних каникул.