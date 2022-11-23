В Омутнинске должник сдал в металлолом конфискованный мотоблок

Должник разобрал мотоблок и распилил телегу. Фото: УФССП Кировской области

В Омутнинске мужчина сдал в металлолом конфискованный по решению суда мотоблок. Об этом сообщает Главное управление ФССП по Кировской области.

Мотоблок марки «Нива» с телегой оставались у должника на ответственном хранении, то есть распоряжаться этим имуществом мужчине было запрещено, о чем его предупредили заранее.

Но впоследствии судебные приставы не обнаружили конфискованную технику по месту проживания мужчины. Выяснилось, что несмотря на запрет, должник разобрал мотоблок и распилил телегу, а затем по частям сдал технику в металлолом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении конфискованного имущества. Санкции данной статьи предусматривают как крупный штраф и принудительные работы, так и лишение свободы сроком до 3 лет.