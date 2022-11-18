Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 13:53

В 2023 году в Кировской области увеличат выплаты детям-сиротам и приемным родителям

Размер вознаграждения для семей вырастет на 17%
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В следующем году выплаты получат 589 приемных родителей

В следующем году выплаты получат 589 приемных родителей

Фото: Олег Укладов

С 1 января 2023 года в Кировской области увеличат размеры выплат детям-сиротам и приемным родителям. Как уточнили в региональном правительстве, законопроект поддержали депутаты Заксобрания.

Так, ежемесячные выплаты детям-сиротам и детям, которые воспитываются под опекой или в приемных семьях, вырастут на 5,5%. Такие выплаты в следующем году получат 2376 детей-сирот, проживающих в области.

Кроме того, изменения коснутся и вознаграждений приемным семьям. Сумма вырастет на 17%. Выплаты получат 589 приемных родителей. Напомним, что в Кировской области мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога.