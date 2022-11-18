В 2023 году в Кировской области увеличат выплаты детям-сиротам и приемным родителям

В следующем году выплаты получат 589 приемных родителей Фото: Олег Укладов

С 1 января 2023 года в Кировской области увеличат размеры выплат детям-сиротам и приемным родителям. Как уточнили в региональном правительстве, законопроект поддержали депутаты Заксобрания.

Так, ежемесячные выплаты детям-сиротам и детям, которые воспитываются под опекой или в приемных семьях, вырастут на 5,5%. Такие выплаты в следующем году получат 2376 детей-сирот, проживающих в области.

Кроме того, изменения коснутся и вознаграждений приемным семьям. Сумма вырастет на 17%. Выплаты получат 589 приемных родителей. Напомним, что в Кировской области мобилизованных освободили от уплаты транспортного налога.